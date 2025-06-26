Глава МИД Литвы верит, что 18-й пакет санкций ЕС против России получится одобрить

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что лидеры ЕС смогут согласовать 18-й пакет санкций против России, несмотря на сопротивление Венгрии и Словакии.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис сказал, что верит в возможность утверждения нового санкционного пакета против РФ.

"Очень вероятно, что он будет утвержден, и утвержден в таком объеме, как его подготовили. Впрочем, возможно, что будут и поиски определенных компромиссов", – отметил глава МИД в радиоэфире в четверг.

Он отметил, что несколько стран ЕС используют санкционный пакет для торга в другом вопросе – поскольку выступают против плана Еврокомиссии полностью запретить импорт российского газа до 2027 года.

Будрис также сказал, что все еще видит шансы договориться с США о скоординированных санкциях, и отметил, что созданный в Сенате США законопроект, который пока не продвигается, имел бы гораздо большее влияние, чем 18-й санкционный пакет ЕС.

Глава МИД Нидерландов ожидает, что 18-й пакет санкций ЕС против РФ удастся принять до конца июня.

Источники "ЕП" сообщили ранее, что Венгрия и Словакия отказываются утверждать новый, 18-й пакет санкций ЕС против России, пока не состоится заседание Европейского совета.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.