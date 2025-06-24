Глава МЗС Нідерландів очікує 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ до кінця місяця

Міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп очікує, що ЄС до кінця місяця ухвалить 18-й пакет санкцій проти Росії.

Про це він заявив під час NATO Public Forum, який проходить в Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Вельдкапа, якщо на Заході справді хочуть змусити Росію до переговорів про завершення війни, потрібно збільшити тиск на Росію.

"Напередодні я зустрічався з колегами з держав-членів, далі цього тижня лідери зберуться на саміт. Я очікую, що до кінця місяця ми матимемо 18-й пакет санкцій", – зазначив міністр.

За його словами, під обмеження мають потрапити російські банки, компанії, судна так званого "тіньового флоту" Росії. Він також висловив задоволеність, що нідерландські експерти брали участь у поповненні списку суден, які відносять до "тіньового флоту".

Джерела "ЄП" повідомили раніше, що Угорщина та Словаччина відмовляються затверджувати новий, 18-й пакет санкцій ЄС роти Росії, доки не відбудеться засідання Європейської ради.

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар після цього висловив готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії, але висунув умови.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.