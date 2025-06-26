У Фінляндії ведуть розслідування проти компанії, що могла постачати в РФ підсанкційні товари

Фінські митники повідомили про розслідування ймовірного постачання підсанкційних товарів до Росії у 2022-2023 роках, у якому фігурує компанія зі сходу Фінляндії.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Митники повідомили, що компанію зі східної Фінляндії підозрюють у постачанні до Росії підсанкційних компонентів протягом 2022-2023 років – напівпровідників, мікросхем тощо на суму близько 2,7 млн євро.

Компанія закуповувала продукцію із США, Європи та Китаю і перепродавала партнерам з реєстрацією у ЄС і Гонконгу. Проте схоже, що не усі поставки вирушили туди, де було вказано в експортній документації і деякі поїхали до Росії.

Один з ключових фігурантів справи проживає у Росії, а його син, ймовірно, є військовим армії РФ. Цього чоловіка вважають відповідальним за діяльність компанії і підозрюють, що замовлення на постачання надходили через сина-військового. Ще один підозрюваний має подвійне громадянство Росії і Фінляндії.

У Литві на початку 2025 року викрили схему постачання до Росії підсанкційного обладнання.

ЗМІ дізнались про подібні порушення також з боку німецької компанії.







