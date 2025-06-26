В Финляндии ведут расследование против компании, которая могла поставлять в РФ подсанкционные товары

Финские таможенники сообщили о расследовании вероятной поставки подсанкционных товаров в Россию в 2022-2023 годах, в котором фигурирует компания с востока Финляндии.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Таможенники сообщили, что компанию из восточной Финляндии подозревают в поставках в Россию подсанкционных компонентов в течение 2022-2023 годов – полупроводников, микросхем и т.д. на сумму около 2,7 млн евро.

Компания закупала продукцию из США, Европы и Китая и перепродавала партнерам с регистрацией в ЕС и Гонконге. Однако похоже, что не все поставки отправились туда, где было указано в экспортной документации и некоторые поехали в Россию.

Один из ключевых фигурантов дела проживает в России, а его сын, вероятно, является военным армии РФ. Этого человека считают ответственным за деятельность компании и подозревают, что заказы на поставку поступали через сына-военного. Еще один подозреваемый имеет двойное гражданство России и Финляндии.

В Литве в начале 2025 года разоблачили схему поставки в Россию подсанкционного оборудования.

СМИ узнали о подобных нарушениях также со стороны немецкой компании.