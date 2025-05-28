Стали відомі деталі програми саміту ЄС-Молдова 4 липня

Під час саміту ЄС-Молдова, який відбудеться 4 липня у Кишиневі, буде затверджена декларація, яка підкреслить стратегічну важливість членства Молдови у ЄС, також обговорюватиметься співпраця в сфері безпеки та оборони, економічні відносини, та співробітництво у сфері цифрових технологій.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності розповів дипломат однієї з ключових держав ЄС, обізнаний з процесом підготовки саміту з боку Євросоюзу.

Декларація саміту ЄС-Молдова 4 липня має наголосити на стратегічній важливості майбутнього членства України в ЄС, включаючи глибшу економічну та оборонну співпрацю.

"Coreper (комітет постійних представників держав ЄС – ред.) у Брюсселі сьогодні провів дебати щодо підготовки саміту ЄС-Молдова, який заплановано на 4 липня. Обговорювався проєкт декларації, яка буде затверджена за результатами саміту", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Він наголосив, що декларація "має підкреслити стратегічну важливість майбутнього Молдови у Європейському Союзі, її безпеки та демократичного розвитку" – що особливо важливо зараз, враховуючи ескалації загроз, спричинені агресивною війною Росії проти України.

"Молдова та ЄС співпрацюють більш тісно, ніж будь-коли, як в політичному, так і в економічному плані", – додав дипломат.

Окрім політичних питань, на саміті обговорять співпрацю Євросоюзу та Молдови у сфері безпеки та оборони, економічні відносини Молдова-ЄС, взаємодію у сфері цифрових технологій.

Європейський Союз на саміті буде представляти висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас.

Як повідомлялося, майже дві третини молдован підтримують вступ Молдови у Європейський Союз.

Нагадаємо, на 28 вересня 2025 року в Молдові заплановані парламентські вибори, які можуть стати вирішальними для подальшого курсу країни.

Прагнення ЄС допомогти президентці Молдови Маї Санду утримати популярність перед виборами є однією з причин, чому ЄС може пришвидшити фактичні переговори про вступ з Молдовою, "розділивши" її з Україною, для якої цей процес заблокувала Угорщина.