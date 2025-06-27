У Кремлі побачили небезпеку в готовності Естонії розмістити носії ядерної зброї

Речник Кремля Дмитрій Пєсков назвав "небезпечними" плани Естонії приймати в себе літаки НАТО, здатні нести ядерну зброю.

Його слова на брифінгу в пʼятницю цитує російський "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Раніше у пʼятницю міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив готовність країни приймати на своїй території винищувачі союзників НАТО, здатні нести ядерне озброєння.

"F-35 вже були в Естонії, і скоро знову повернуться в порядку ротації. Ми готові і надалі приймати на своїй території союзників, в тому числі тих, хто використовує такі платформи", – цитує Певкура портал ERR.

Коментуючи слова естонського міністра, Пєсков заявив, що розміщення носіїв ядерної зброї в Естонії становить "безпосередню небезпеку" для Росії.

Речник Кремля сказав, що "на жаль, керівники прибалтійських країн висловлюють дуже багато абсурдних думок", і додав, що в Росії "фактично немає відносин" з країнами Балтії.

Заява глави Міноборони Естонії пролунала на тлі рішення Великої Британії закупити у США 12 багатоцільових винищувачів F-35A, здатних нести як звичайну, так і тактичну ядерну зброю.