В Кремле увидели опасность в готовности Эстонии разместить носители ядерного оружия

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "опасными" планы Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие.

Его слова на брифинге в пятницу цитирует российский "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Ранее в пятницу министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил готовность страны принимать на своей территории истребители союзников НАТО, способные нести ядерное вооружение.

"F-35 уже были в Эстонии, и скоро снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и в дальнейшем принимать на своей территории союзников, в том числе тех, кто использует такие платформы", – цитирует Певкура портал ERR.

Комментируя слова эстонского министра, Песков заявил, что размещение носителей ядерного оружия в Эстонии представляет "непосредственную опасность" для России.

Спикер Кремля сказал, что "к сожалению, руководители прибалтийских стран высказывают очень много абсурдных мыслей", и добавил, что у России "фактически нет отношений" со странами Балтии.

Заявление главы Минобороны Эстонии прозвучало на фоне решения Великобритании закупить у США 12 многоцелевых истребителей F-35A, способных нести как обычное, так и тактическое ядерное оружие.