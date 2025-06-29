Сійярто заявив про зняття санкцій США, які заважали росіянам розширити АЕС "Пакш"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в неділю подякував США за скасування санкцій щодо розширення атомної електросанкції "Пакш", чим займається "Росатом".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Сійярто наводить провладне інформагентство МТІ.

Глава угорського МЗС заявив, що за адміністрації Джо Байдена США ухвалили низку політичних рішень, які поставили Угорщину "в надзвичайно скрутне становище".

"Одним із таких санкційних заходів вони намагалися унеможливити довгострокове безпечне енергопостачання Угорщини, ввівши обмеження щодо будівництва атомної електростанції в Пакші, які практично унеможливили продовження будівництва", – сказав Сійярто.

"На щастя, з січня в Білому домі в Вашингтоні перебуває президент, який вважає Угорщину своїм другом. У зв'язку з цим американський уряд скасував санкції, пов'язані з інвестиціями в атомну електростанцію в Пакші", – продовжив він.

Він подякував Трампу та республіканській адміністрації за те, що своїм рішенням вони "гарантують Угорщині безпечне енергопостачання в довгостроковій перспективі та збереження результатів зниження комунальних тарифів".

В останні дні публічно не повідомлялось про те, які саме санкції США були скасовані в контексті розширення угорської АЕС "Пакш".

"Пакш" – єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років.

Розширення атомної електростанції "Пакш" – проєкт "Пакш ІІ" вартістю 12 мільярдів євро – здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно коштом російського державного кредиту.

Саме цей проєкт є однією з причин, чому Угорщина активно виступає проти будь-яких санкцій проти ядерного сектора Росії.