Сийярто заявил о снятии санкций США, которые мешали россиянам расширить АЭС "Пакш"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресенье поблагодарил США за отмену санкций в отношении расширения атомной электростанции "Пакш", чем занимается „Росатом".

Как сообщает "Европейская правда", заявление Сийярто приводит провластное информагентство МТІ.

Глава венгерского МИД заявил, что при администрации Джо Байдена США приняли ряд политических решений, которые поставили Венгрию "в чрезвычайно затруднительное положение".

"Одной из таких санкционных мер они пытались сделать невозможным долгосрочное безопасное энергоснабжение Венгрии, введя ограничения на строительство атомной электростанции в Пакше, которые практически сделали невозможным продолжение строительства", – сказал Сийярто.

"К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне находится президент, который считает Венгрию своим другом. В связи с этим американское правительство отменило санкции, связанные с инвестициями в атомную электростанцию в Пакше", – продолжил он.

Он поблагодарил Трампа и республиканскую администрацию за то, что своим решением они "гарантируют Венгрии безопасное энергоснабжение в долгосрочной перспективе и сохранение результатов снижения коммунальных тарифов".

В последние дни публично не сообщалось о том, какие именно санкции США были отменены в контексте расширения венгерской АЭС "Пакш".

"Пакш" – единственная атомная электростанция Венгрии, срок эксплуатации которой после модернизации был продлен до 2030-х годов.

Расширение атомной электростанции "Пакш" – проект "Пакш II" стоимостью 12 миллиардов евро – осуществляется под руководством "Росатома" и финансируется преимущественно за счет российского государственного кредита.

Именно этот проект является одной из причин, почему Венгрия активно выступает против любых санкций против ядерного сектора России.