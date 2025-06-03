У Британії затримали чоловіка, який вліз на територію королівського замку

Британська поліція затримала 30-річного чоловіка за підозрою в незаконному проникненні на територію королівського Віндзорського замку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Times.

За даними британської поліції, чоловіка затримали за підозрою в незаконному проникненні на територію, що охороняється, та зберіганні наркотиків. Після допиту його звільнили під заставу.

Неофіційно повідомляється, що затриманий, перебуваючи під дією наркотиків, переліз через огорожу і потрапив на територію Віндзорського замку. Поліція вважає, що він не мав наміру завдати комусь шкоди.

Невідомо, чи перебував хтось із членів королівської родини Британії у замку на момент інциденту, який стався вдень у неділю.

Нагадаємо, у 2023 році було засуджено до девʼяти років увʼязнення чоловіка, який намагався пробратись до Віндзорського замку і вбити з арбалета нині покійну королеву Єлизавету ІІ.