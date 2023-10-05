У Британії оголосили вирок чоловіку, який хотів убити покійну Єлизавету ІІ з арбалета

Суд Лондона в четвер засудив до дев’яти років позбавлення волі 21-річного Джасванта Сінгха Чейла, який у 2021 році намагався пробратись до Віндзорського замку й убити покійну королеву Єлизавету ІІ з арбалета.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Прокуратура в суді заявила, що Чейл, сім'я якого походить з індійських сикхів, планував убити королеву Британії, аби помститися за Амрітсарську бійню – розстріл сотень мирних жителів британськими військами в Індії під час протесту у 1919 році.

Свій задум чоловік нібито спланував за допомогою жіночого чат-бота зі штучним інтелектом. При собі він мав заряджений арбалет і був одягнений у саморобну маску.

Чейл визнав себе винним у спробі "завдати шкоди або викликати тривогу" королеві відповідно до закону про державну зраду 1842 року, а також у володінні холодною зброєю і погрозах вбивством.

Водночас суд після свідчень трьох психіатрів вирішив, що нападник – якого після затримання відправили до психіатричної лікарні – залишатиметься там, поки не буде встановлено, що він може відбувати покарання у в’язниці.

Нагадаємо, британська поліція у день Різдва 2021 року заарештувала на території Віндзорського замку у Лондоні чоловіка, озброєного "наступальною зброєю". Того року нині покійна королева Єлизавета ІІ провела Різдво саме у Віндзорському замку, а не у маєтку Сандрінгем.