Німеччина почне військове патрулювання Арктики на тлі загрози РФ
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про відправлення до кінця року військового судна для патрулювання арктичних вод, назвавши це реакцією на військове нарощування в регіоні з боку Росії.
Про це він сказав на пресконференції в понеділок під час візиту до Данії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.
За словами Пісторіуса, Росія мілітаризує Арктику, зокрема шляхом посилення активності російських підводних човнів.
"Уже цього року Німеччина продемонструє свою присутність у Північній Атлантиці та Арктиці", – анонсував він.
Глава Міноборони Німеччини заявив, що німецьке допоміжне військове судно цього року вирушить з Ісландії до Гренландії, а потім до Канади в межах операції під назвою "Атлантичний ведмідь".
"За маршрутом ми проведемо навчання з нашими союзниками в регіоні, і ми запланували перше входження німецького військового корабля до Нуука в Гренландії", – сказав Пісторіус.
Під час канадських арктичних навчань Німеччина також розгорне в регіоні "морські патрульні літаки, підводні човни та фрегати", анонсував міністр.
Увага до безпекової ситуації в Арктиці загострилася після того, як президент США Дональд Трамп заявив про наміри взяти під контроль данську автономну територію Гренландію.
Німеччина ще з минулого року активно говорить про необхідність збільшити увагу до Арктики, насамперед через загрози безпеці з боку Росії.