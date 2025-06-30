Германия начнет военное патрулирование Арктики на фоне угрозы РФ
Министр обороны Германии Борис Писториус объявил об отправке до конца года военного корабля для патрулирования арктических вод, назвав это реакцией на военное наращивание в регионе со стороны России.
Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник во время визита в Данию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.
По словам Писториуса, Россия милитаризирует Арктику, в частности путем усиления активности российских подводных лодок.
"Уже в этом году Германия продемонстрирует свое присутствие в Северной Атлантике и Арктике", – анонсировал он.
Глава Минобороны Германии заявил, что немецкое вспомогательное военное судно в этом году отправится из Исландии в Гренландию, а затем в Канаду в рамках операции под названием "Атлантический медведь".
"По маршруту мы проведем учения с нашими союзниками в регионе, и мы запланировали первое вхождение немецкого военного корабля в Нуука в Гренландии", – сказал Писториус.
Во время канадских арктических учений Германия также развернет в регионе "морские патрульные самолеты, подводные лодки и фрегаты", анонсировал министр.
Внимание к ситуации с безопасностью в Арктике обострилось после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль датскую автономную территорию Гренландию.
Германия еще с прошлого года активно говорит о необходимости усилить внимание к Арктике, прежде всего из-за угроз безопасности со стороны России.