Німеччина хоче бути більш активною в Арктиці для протистояння Росії

Німеччина планує в майбутньому бути більш залученою в Арктиці і, серед іншого, відповісти на агресивну поведінку Росії в цьому регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє T-Online.

Уряд Німеччини хоче і надалі розширювати свою діяльність в Арктиці – насамперед з міркувань безпеки та кліматичної політики.

Загарбницька війна Росії проти України "назавжди змінила геополітичне середовище і на крайній півночі", заявила міністерка закордонних справ Анналена Бербок з нагоди ухваленого в середу рішення кабінету міністрів про нову німецьку арктичну стратегію.

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"Росія посилює свою стратегічну присутність в регіоні і стає дедалі агресивнішою щодо арктичних сусідів НАТО", – сказала вона.

Арктика має "центральне значення" для безпеки в Європі, пояснила міністерка. Тому федеральний уряд адаптує свою арктичну політику: "Ми прагнемо до тісної співпраці з нашими партнерами по НАТО і партнерами в регіоні, щоб відповісти на зростаючі виклики політиці безпеки і захистити міжнародний порядок, заснований на правилах, в тому числі і в Арктиці".

Стратегія також приділяє особливу увагу захисту клімату і навколишнього середовища в Арктиці. "Ми вимагаємо чітких правил для екологічно безпечного видобутку сировини, – пояснила Бербок. "І ми підтримуємо корінне населення, що живе в Арктиці", – додала вона.

Заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер прокоментував рішення уряду: "Бізнес як завжди з Росією більше неможливий і в Арктиці". Крім того, Арктика є "системою раннього попередження про наслідки посилення кліматичних змін, від яких регіон особливо страждає". Це також є причиною для федерального уряду "ще більше розширити німецьку участь у цьому регіоні".

Нові керівні принципи німецької арктичної політики були розроблені всіма відомствами під керівництвом Федерального міністерства закордонних справ. Вони об'єднують арктичну політику різних міністерств і визначають стратегічні цілі федерального уряду в Арктиці.

Нагадаємо, навесні Норвезька поліційна служба безпеки заявляла, що агенти російської розвідки працюють у Західній Норвегії, щоби готувати диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури.

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