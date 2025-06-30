Ердоган розповів, де відбудеться наступний саміт НАТО

Наступний саміт Північноатлантичного Альянсу має відбутись у липні 2026 року у столиці Туреччини – Анкарі.

Про це в понеділок заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган за підсумками засідання уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AKŞAM.

Ердоган заявив, що на останньому саміті НАТО в Гаазі Туреччина зосередилась на спрощенні торгівлі продукцією оборонної промисловості та подій у секторі Гази.

"У липні 2026 року, якщо дасть Аллах, Туреччина прийматиме саміт глав держав і урядів НАТО. Ми прийматимемо лідерів НАТО в нашій столиці Анкарі і створимо підґрунтя для ухвалення дуже важливих рішень", – анонсував він.

Зазначимо, в турецьких ЗМІ раніше повідомлялось, що наступний саміт Альянсу має відбутись у Стамбулі.

Про Туреччину як місце проведення саміту НАТО в 2026 році офіційно стало відомо минулого тижня.

Цікаво, що у 2027-му саміт НАТО прийматиме друга мусульманська країна – член Альянсу, Албанія.

Читайте увесь підсумковий документ саміту у Гаазі з поясненнями "ЄвроПравди".