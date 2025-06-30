Эрдоган рассказал, где состоится следующий саммит НАТО

Следующий саммит Североатлантического Альянса должен состояться в июле 2026 года в столице Турции – Анкаре.

Об этом в понедельник заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AKŞAM.

Эрдоган заявил, что на последнем саммите НАТО в Гааге Турция сосредоточилась на упрощении торговли продукцией оборонной промышленности и событиях в секторе Газа.

"В июле 2026 года, если Аллах даст, Турция примет саммит глав государств и правительств НАТО. Мы примем лидеров НАТО в нашей столице Анкаре и создадим основу для принятия очень важных решений", – анонсировал он.

Отметим, в турецких СМИ ранее сообщалось, что следующий саммит Альянса должен состояться в Стамбуле.

О Турции как месте проведения саммита НАТО в 2026 году официально стало известно на прошлой неделе.

Интересно, что в 2027-м саммит НАТО примет вторая мусульманская страна – член Альянса, Албания.

Читайте весь итоговый документ саммита в Гааге с пояснениями "ЕвроПравды".