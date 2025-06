Ти це зможеш: історії українських зірок спорту в новій кампанії підтримки від adidas

Що лежить в основі великих спортивних перемог? Талант, праця – і завжди підтримка тих, хто поруч. Саме цю роль підкреслює нова глобальна кампанія You Got This від adidas.

Українськими голосами кампанії стали Еліна Світоліна, Людмила Лузан, Дарія Білодід, Євген Богодайко, Владислава та Марина Алексіїви. В основі кампанії – дослідження, яке показало: четверо з п’яти спортсменів стикаються з демотивацією з боку оточення.

Підтримка у спорті – ключовий чинник для кожного атлета. Проте її часто бракує.

Міжнародне дослідження adidas у 24 країнах виявило: 4 з 5 опитаних спортсменів регулярно стикаються з поведінкою оточення, яка знижує їхню мотивацію або навіть спонукає залишити спорт.

Серед найпоширеніших таких чинників:

постійне нагадування про рахунок під час гри – крики про результат;

відстороненість у складні моменти для спортсмена;

фокус лише на результаті, а не на процесі;

надмірна кількість інструкцій під час гри;

детальний розбір помилок одразу після матчу.

Аби привернути увагу до цієї проблеми, adidas запустив глобальну кампанію You Got This. У її межах розроблено рекомендації Sideline Essentials для тренерів, батьків, уболівальників і партнерів по команді. За оцінкою поведінкових науковців, навіть часткове використання цих порад може мотивувати понад 20 мільйонів людей у світі займатися спортом регулярно.

Українська частина кампанії розповідає реальні історії спортсменів, які завдяки підтримці змогли подолати труднощі та досягти успіхів.

Еліна Світоліна, зірка жіночого тенісу, про тих, хто допомагає тримати лідерські позиції у світовому тенісі:

"Я завжди черпаю силу в людях, які стоять за мною: у родині, команді та сміливих українцях, які ніколи не здаються. Їхня віра в мене дає сили рухатися вперед. Саме тому я підтримую кампанію You Got This від adidas – справжня сила народжується з підтримки, яку ми даруємо одне одному".

Олімпійська призерка з веслування на каное Людмила Лузан – про тренера:

"Мій тренер Микола Іванович – не лише наставник на воді. Він навчив мене, що справжня сила – не тільки у перемогах, а й у здатності піднятися після поразки. Його віра в мене часом була сильнішою за мою власну. Зараз ми разом працюємо заради найвищої мети – золота".

Багаторазовий паралімпійський чемпіон з плавання Євген Богодайко – про дружину:



"Моєю опорою завжди була сім’я. Батьки вірили в мене: "У тебе все вийде". Тепер – моя дружина. Вона завжди говорить, що підтримає будь-яке моє рішення. За медалями стоїть великий шлях, складні рішення, внутрішня боротьба. Найголовніше – підтримка близьких, без якої неможливо дійти до вершини".

Олімпійські призерки з синхронного плавання Владислава та Марина Алексіїви – про взаємну підтримку:



"Наша найбільша підтримка – батьки. Але особливо – одна для одної. Ми сестри-близнючки, завжди разом у житті й у басейні. Розуміємо одна одну з півслова. Якщо одній важко – інша підтримає. Разом легше долати труднощі й радіти успіхам. Такі кампанії нагадують, що ми не самі й що добрі слова можуть зробити велику справу".

Дарія Білодід, олімпійська призерка з дзюдо, про свою головну підтримку – маму:



"Підтримка – один із найважливіших аспектів у спорті. Це особливо відчулося, коли через війну я опинилася в Іспанії – нова країна, невідоме майбутнє. Але поруч були люди, які підтримали мене, і завдяки цьому я не зламалася. Найбільшу підтримку в житті завжди давала мама".

У спорті та в житті важливі не лише результати, а й ті, хто поруч на цьому шляху. Кампанія You Got This нагадує про це простими словами: увага, довіра, підтримка допомагають залишатися в грі – попри всі випробування.