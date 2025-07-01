У Єврокомісії вважають "референдум" Угорщини про вступ України в ЄС "необов’язковим"

Результати консультацій щодо оцінки можливості вступу України до Європейського Союзу, які провела Угорщина, є необов’язковими до врахування, але Європейська комісія бере їх до уваги.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, 1 липня заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Національні консультації в Угорщині, на яких більшість учасників нібито проголосувала проти членства України в ЄС, є необов’язковими, втім, Єврокомісія взяла до уваги їх результат.

"Щодо національних консультацій, які відбулися в Угорщині, наша позиція дуже чітка. Ми беремо до уваги результати цієї національної консультації. Уряд Угорщини скликав і організував цю необов'язкову консультацію, і, як ви знаєте, національні консультації є справою національної влади", – заявив Мерсьє.

Він додав, що тепер угорський уряд має "пояснити, як вони хотіли б просуватися далі".

"З нашого боку все абсолютно зрозуміло. Україна здійснює реформи в надзвичайно складних обставинах, які тільки можна собі уявити. Комісія дійшла висновку, що Україна виконала критерії для відкриття першого кластеру, а саме кластеру з фундаментальних питань", – повідомив речник Єврокомісії.

Також у Брюсселі, за його словами, позитивно оцінили план України щодо інтеграції національних меншин, який відповідає занепокоєнням її сусідів.

"Ми завжди відстоювали підхід, заснований на досягненнях, коли йдеться про процес розширення, і в цьому випадку немає жодних об’єктивних причин, щоб заперечувати проти відкриття кластера з фундаментальних питань. Коли країну-кандидата стримують без об’єктивних підстав, попри те, що вона виконала критерії, – уся політика розширення втрачає довіру", – наголосив Гійом Мерсьє.

"Тому ми справді сподіваємося, що зможемо дуже скоро відкрити перший кластер", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", після саміту ЄС в уряді України все ще очікують відкриття першого переговорного кластера.

Нагадаємо, саміт Європейської ради 26 червня не зміг дійти спільної думки щодо відносин та подальшого зближення з Україною через вето з боку Угорщини.

Читайте детальніше в статті Сергія Сидоренка та Тетяни Висоцької: Як саміт ЄС шукав майбутнє для України та чому не здолали опір Угорщини.