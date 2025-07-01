Молдова встановила новий рекорд з використання енергії з відновлюваних джерел

Молдова у неділю встановила новий національний рекорд за часткою енергії з відновлюваних джерел у структурі споживання.

Як повідомляє Newsmaker, про це у вівторок заявили у Міністерстві енергетики Молдови, пише "Європейська правда".

29 червня 48% усієї спожитої у Молдові електроенергії забезпечили сонячні, вітрові та гідроелектростанції. В окремі години цей показник перевищив 82%.

"Такого результату вдалося досягти завдяки збільшенню потужностей відновлюваної енергетики, зниженню споживання у вихідні та сприятливим погодним умовам", – зазначили у відомстві.

У Міненерго додали, що розвитку сфери відновлюваних джерел в країні за останні роки посприяли спрощені процедури підключення до мережі та нові механізми відбору проєктів.

За останні 5 років потужності вітрової та сонячної енергетики у Молдові зросли у вісім разів та на травень 2025 року становили 689 МВт.

"Наша мета – до 2030 року досягти 30% частки відновлюваних джерел у загальному споживанні. За прогнозами, вже у 2025 році цей показник сягне 27%", – зазначили у міністерстві.

У 2024 році Молдова виробила приблизно на 33% власної електроенергії більше, ніж у 2023 році. Головний приріст стався завдяки будівництву нових сонячних електростанцій і вітрових турбін.

У квітні 2025 року Молдова вперше отримала понад 30% електроенергії з відновлюваних джерел.