"Це тероризм": Зеленський розповів про атаку РФ на Київ і закликав посилити ППО

Володимир Зеленський вважає, що масована атака РФ на Київ була пов'язана з початком Ukraine Recovery conference (URC-2025) у Римі.

Про це президент України заявив у виступі на відкритті конференції, повідомляє з Рима кореспондент "Європейської правди".

Зеленський, подякувавши партнерам за участь у зустрічі на найвищому рівні, висловив впевненість, що ця подія привернула також увагу Москви.

"Росія також приготувалася до цієї події. Минулої ночі вони здійснили масовану атаку на Київ", – пояснив він.

Зеленський підкреслив, що йдеться про атаку на цивільні об'єкти міста, які не становлять військової загрози. "Це чистий тероризм", – наголосив президент.

Очільник України нагадав, що Україна має намір досягти припинення вогню, але Росія налаштована продовжувати агресію. "Торік частиною російської пропаганди було, що Росія хоче миру, перемир'я, хоче переговорів… Зараз усі бачать, що Росія відкинула усі ідеї щодо перемир'я", – додав він.

Зважаючи на це, партнери мають докласти зусиль для посилення обороноздатності України. "Ми повинні зупинити російські дрони і ракети – це означає більше ППО", – заявив президент і закликав "усіх партнерів" збільшити свої інвестиції у цей сектор.

Раніше на відкритті URC-2025 очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні заявила, що Росія намагається принести голод і темряву в Україну, але її план провалився.

Читайте також розмову з експертом перед початком конференції "Маю сказати відверто: почався відкат реформ", а також дивіться відео на цю тему.