"Это терроризм": Зеленский рассказал об атаке РФ на Киев и призвал усилить ПВО

Владимир Зеленский считает, что массированная атака РФ на Киев была связана с началом Ukraine Recovery conference (URC-2025) в Риме.

Об этом президент Украины заявил в выступлении на открытии конференции, сообщает из Рима корреспондент "Европейской правды".

Зеленский, поблагодарив партнеров за участие во встрече на высшем уровне, выразил уверенность, что это событие привлекло также внимание Москвы.

"Россия также приготовилась к этому событию. Прошлой ночью они совершили массированную атаку на Киев", – пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что речь идет об атаке на гражданские объекты города, которые не представляют военной угрозы. "Это чистый терроризм", – подчеркнул президент.

Глава Украины напомнил, что Украина намерена достичь прекращения огня, но Россия настроена продолжать агрессию. "В прошлом году частью российской пропаганды было, что Россия хочет мира, перемирия, хочет переговоров... Сейчас все видят, что Россия отвергла все идеи о перемирии", – добавил он.

Несмотря на это, партнеры должны приложить усилия для усиления обороноспособности Украины. "Мы должны остановить российские дроны и ракеты – это означает больше ПВО", – заявил президент и призвал "всех партнеров" увеличить свои инвестиции в этот сектор.

Ранее на открытии URC-2025 глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что Россия пытается принести голод и тьму в Украину, но её план провалился.

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