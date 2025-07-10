Мелоні: Росія намагається принести голод і темряву в Україну, але її план провалився

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні заявила, що плани Росії залякати мирне населення в Україні провалились, незважаючи на її регулярні зусилля зруйнувати цивільну інфраструктуру.

Про це вона заявила, виступаючи на відкритті Конференції з питань відновлення України у Римі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Мелоні наголосила, що важливо не тільки допомагати Україні оборонятись, а й відбудувати те, що вже зруйновано, і Італія відіграє у цьому свою роль.

"Росія посилює свої дії проти цивільного населення, завдаючи ударів по інфраструктурі, яка є життєво необхідною для населення, бо це було її метою з самого початку війни. Вони намагаються принести темряву, голод, страх. І цей план провалився, як і інші", – заявила Мелоні.

Вона наголосила, що РФ не вдалося реалізувати свої плани, бо український народ "дуже-дуже сильний, набагато сильніший", ніж росіяни думали.

Мелоні підкреслила, що міжнародна спільнота об'єдналася проти плану Росії, надавши термінову і необхідну підтримку Україні, щоб гарантувати безперебійне функціонування життєво важливих служб.

"Кожен з нас тут, щоб відіграти свою роль у досягненні спільної мети… Тепер ми маємо уявити собі Україну, яка відновлена, вільна і процвітаюча. І ми хочемо досягти цієї мети", – сказала Мелоні.

У Римі в четвер 10 липня розпочалася четверта Конференція з питань відновлення України.

Нідерланди оголосили про виділення 300 млн євро на відновлення та зміцнення України у 2025 та 2026 роках.