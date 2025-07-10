Мерц закликав Україну не звертати зі шляху реформ, йдучи до ЄС

Глава уряду Німеччини Фрідріх Мерц закликав Україну рухатися шляхом реформ задля своєї успішної інтеграції до ЄС.

Про це він сказав під час виступу на Конференції з питань відновлення України у Римі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Мерц сказав, що успішна європейська інтеграція України здатна перетворити відбудову України на економічне диво.

"Ми всі сподіваємося, що цим важелем стане успішна європейська інтеграція України. Щоб бути цілком чіткими, ми повністю підтримуємо Україну на її шляху до членства в ЄС, зокрема у зміцненні верховенства права та боротьбі з корупцією, і закликаємо наших українських друзів продовжувати рухатися цим шляхом, який веде до свободи та процвітання в Європейському Союзі", – сказав Мерц.

Він додав, що величезні витрати на відновлення зруйнованого війною в Україні не можуть бути покриті лише за рахунок державних коштів.

Тому він наголосив на зацікавленні німецьких приватних підприємств у процесі відновлення та підкреслив, що у цьому контексті свобода для приватного сектору є важливою.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила у четвер у Римі про створення Європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею.

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