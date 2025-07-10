Мерц призвал Украину не сворачивать с пути реформ на пути к ЕС

Глава правительства Германии Фридрих Мерц призвал Украину двигаться по пути реформ для своей успешной интеграции в ЕС.

Об этом он сказал во время выступления на Конференции по вопросам восстановления в Риме в четверг, сообщает "Европейская правда".

Мерц сказал, что успешная европейская интеграция Украины способна превратить восстановление Украины в экономическое чудо.

"Мы все надеемся, что этим рычагом станет успешная европейская интеграция Украины. Чтобы быть вполне четкими, мы полностью поддерживаем Украину на ее пути к членству в ЕС, в частности в укреплении верховенства права и борьбе с коррупцией, и призываем наших украинских друзей продолжать двигаться по этому пути, который ведет к свободе и процветанию в Европейском Союзе", – сказал Мерц.

Он добавил, что огромные расходы на восстановление разрушенного войной в Украине не могут быть покрыты только за счет государственных средств.

Поэтому он отметил заинтересованность немецких частных предприятий в процессе восстановления и подчеркнул, что в этом контексте свобода для частного сектора очень важна.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в четверг в Риме о создании Европейского фонда для восстановления Украины совместно с ЕС, Италией, Германией, Францией и Польшей.

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