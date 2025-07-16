Суд в Латвии отменил решение об аннулировании лицензии телеканала "Дождь"

В Латвии административный окружной суд отменил решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании лицензии российского независимого телеканала "Дождь" (TV Rain), работающего в эмиграции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Председатель NEPLP Ивар Аболиньш написал в соцсети X, что совет обжалует решение, а дальнейшие комментарии предоставит после ознакомления с ним.

Адвокат "Дождя" Эгилс Радзиньш сообщил Delfi, что доволен решением административного окружного суда. Он еще ознакамливается с вердиктом и более подробно сможет говорить на эту тему позже. Его позиция: никакой угрозы Латвийскому государству "Дождь" не представлял. Причем никаких новых аргументов для доказательства этого суду второй инстанции не понадобилось.

В случае перехода дела в следующую инстанцию Радзиньш готов защищать эту позицию. Адвокат подтверждает, что его клиенты (телеканал "Дождь") понесли убытки в связи с решением NEPLP об отзыве лицензии, но, по его словам, о материальной компенсации речь до сих пор не шла.

В июне 2023 года суд первой инстанции оставил без изменений решение NEPLP об аннулировании лицензии: "Аннулирование разрешения на вещание было наиболее подходящим решением". Суд тогда считал, что свобода слова может быть ограничена в определенных случаях.

Отмечалось, что NEPLP возбудила против "Дождя" несколько дел об административных правонарушениях, центральное – связано с программой от 1 декабря 2022 года, где журналист-заявитель распространял информацию об условиях, в которых живут мобилизованные лица Российской Федерации; отметив, что многим солдатам можно было бы помочь со снаряжением и просто с элементарными удобствами на фронте.

Суд напомнил, что Россия признана государством-агрессором как международными, так и латвийскими решениями. Призыв поддержать вооруженные силы страны-агрессора угрожает безопасности Латвии, как соседней стране России, которая начала вооруженный конфликт, вторгшись в другую независимую страну – Украину.

За призыв поддержать вооруженные силы России, в том числе и материально, в Латвии есть риск уголовной ответственности.

Оценивая, является ли это достаточно серьезным нарушением, чтобы из-за него аннулировать лицензию, суд первой инстанции учел, что в отношении "Дождя" были возбуждены другие дела об административных правонарушениях. В частности, находится на стадии судебного рассмотрения дело о непредоставлении звуковой дорожки на латышском языке.

Еще одно нарушение: российская армия упоминалась в передачах заявителя как "наша армия", что могло создать впечатление, что российские вооруженные силы объединены с латвийскими вооруженными силами. Также и обозначение Крымского полуострова как части Российской Федерации – это ложная информация.

В итоге суд первой инстанции решил, что телеканал представил предвзятую и неточную информацию. Эти нарушения сыграли свою роль в оценке пропорциональности. В итоге аннулирование разрешения признали наиболее подходящим решением.

9 января 2023 года независимый российский телеканал "Дождь", который вынужден работать в эмиграции, обжаловал решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании его лицензии на вещание в Латвии в декабре 2022 года. Председатель NEPLP Иварс Аболиньш утверждал, что решение принято на основании заключения Службы государственной безопасности.

Канал получил новую лицензию на вещание в Нидерландах.