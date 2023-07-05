Суд у Латвії підтвердив анулювання ліцензії телеканалу "Дождь"

Ризький окружний адміністративний суд залишив чинним анулювання ліцензії телеканалу "Дождь".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Зазначається, що суд постановив, що свобода слова може бути обмежена в певних випадках, як-от порушення заборони робити звернення, що загрожують національній безпеці або громадському порядку чи безпеці.

Згідно з його рішенням, телеканал представив упереджену і неточну інформацію. Суд нагадав, що Росія визнана державою-агресором як міжнародними, так і латвійськими рішеннями.

Він також вказав, що заклик підтримати збройні сили країни-агресора загрожує безпеці Латвії, оскільки та є сусідкою Росії, яка розпочала збройний конфлікт, вторгнувшись в іншу незалежну країну – Україну.

У своєму рішенні суд не погодився з аргументом, що надана телеканалом інформація є сумісною з ідеєю демократичної держави, свободи слова та суспільних інтересів.

Крім того, суд врахував, що проти "Дождя" порушено інші справи про адміністративні правопорушення. Зокрема телеканал не надав звукову доріжку латиською мовою, згадав армію РФ як "нашу армію", що "могло створити враження, що російські збройні сили об'єдналися з латвійськими ЗС", а також позначив Крим як частину РФ.

Нагадаємо, 6 грудня 2022 року національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії на мовлення телеканалу "Дождь" через загрозу національній безпеці та громадському порядку. Ліцензія була надана каналу після вторгнення Росії в Україну, 6 червня 2022 року. Вона давала право поширювати створений контент у Євросоюзі, Росії, США та інших країнах.

Рішення ухвалили після оцінки комплексу порушень, допущених останнім часом: відсутність звукової доріжки державною мовою для трансляцій, зображення Криму на карті як частини території Росії, допущене телеведучим іменування російської армії "нашою армією", можливе висловлення підтримки російської армії.

Канал заявляв, що планує оскаржити рішення латвійського регулятора, та його очільник Іварс Аболіньш наголошував, що в Латвії нема розмов про можливість повернення ліцензії російському телеканалу "Дождь", натомість є розуміння необхідності посилити мовлення латиською мовою.

Після цього "Дождь" отримав ліцензію на мовлення в Нідерландах.

Повідомлялося, що для того, щоб російський незалежний телеканал "Дождь" міг повернутися до Латвії, йому треба отримати ліцензію на ретрансляцію.