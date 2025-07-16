ЗМІ: Італія не приєднається до купівлі у США зброї для України

Італія не готова приєднуватись до купівлі американської зброї для України.

Про це повідомляє італійське видання La Stampa, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, в італійському уряді не готові приєднатись до ініціативи купівлі американської зброї для України за європейські кошти – через те, що Італія зараз не має для цього вільних грошей.

Співрозмовники в італійському Міноборони сказали, що про придбання американської зброї "не було розмов". Водночас там закликали не сприймати цю відмову як дистанціювання від підтримки України.

За словами тих самих джерел, єдині оборонні закупівлі у США, які запланувала Італія – це винищувачі F-35.

Також зазначають, що поки італійська сторона отримала від НАТО тільки одну офіційну пропозицію щодо американської зброї для України і це стосується логістики.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Тоді генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджував, що у проєкті хочуть взяти участь Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада.

За даними ЗМІ, Франція не братиме участі. За словами джерел у Парижі, це пов’язано передусім з баченням президента Макрона, що Європа має розбудовувати власний ОПК і ставати більш самодостатньою.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас, коментуючи пропозицію Дональда Трампа з продажу зброї через НАТО, закликала США "розділити тягар" військової допомоги Україні.