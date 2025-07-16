WSJ дізналося, як Мерц вмовляв Трампа на додаткові Patriot для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зіграв вагому роль у рішенні Трампа про додаткові ЗРК Patriot для України, також фактором стало наростаюче роздратування президента США через провал його спроб вмовити Путіна на паузу у війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації The Wall Street Journal про дипломатичні зусилля європейських лідерів у спробі змінити думку Трампа щодо підтримки України.

Зі слів неназваних близьких помічників канцлера Німеччини, вони вважають, що Мерцу вже вдалося краще налагодити контакт із Трампом, аніж його попереднику Олафу Шольцу. Фактором стала і готовність Мерца платити за американську зброю для України.

Ці співрозмовники бачать особисту заслугу Мерца та "найбільший успіх" Берліна у тому, що Трамп нещодавно зробив повний розворот у своїй позиції щодо РФ і України та погодився принаймні на якийсь формат допомоги Україні.

Як зазначають у статті, Мерц ініціював дзвінок Трампу одразу після появи публікацій у ЗМІ про те, що Пентагон заморозив постачання Україні навіть допомоги, погодженої ще за адміністрації Байдена. Розмова відбулася 3 липня.

За словами джерел, обізнаних зі змістом розмови, Мерц сказав Трампу, що телефонує привітати його з Днем незалежності США та "запропонувати угоду" – про те, щоб Німеччина купила у США для України дві системи Patriot. Трамп тоді не сказав, чи погодиться, але поскаржився на те, що Путін "водить його за носа".

А вже 11 липня, після нового масштабного обстрілу України, Трамп сам зателефонував канцлеру Німеччини з мобільного телефона та висловив розчарування діями очільника Кремля.

За словами джерел, Мерц був навіть здивований тим, що чує від Трампа, та зрозумів, що йому вривається терпець щодо Путіна. Американський президент у тій розмові погодився на пропозицію Мерца щодо Patriot, та заявив, що готовий запропонувати не дві, а навіть 5 систем.

Мерц, як повідомляють, одразу погодився, але зауважив, що повинен буде проговорити нюанси щодо коштів на таку закупівлю з іншими європейськими лідерами.

Тепер Німеччина ймовірно віддасть Україні дві наявних у неї систем Patriot і замовить заміну у США приблизно за 2 млрд доларів. Ще одну систему оплатить Норвегія, а генсек НАТО Марк Рютте згадував, що потенційно долучитися до закупівлі можуть також Данія, Фінляндія і Канада.

Нагадаємо, 14 липня Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

За даними ЗМІ, президент США розглядає надання Україні навіть ракет Tomahawk, щоб вдарити по глибоких тилах РФ.