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СМИ: Италия не присоединится к покупке у США оружия для Украины

Новости — Среда, 16 июля 2025, 13:31 — Мария Емец

Италия не готова присоединяться к покупке американского оружия для Украины.

Об этом сообщает итальянское издание La Stampa, пишет "Европейская правда".

По данным журналистов, в итальянском правительстве не готовы присоединиться к инициативе покупки американского оружия для Украины за европейские средства – из-за того, что у Италии сейчас нет для этого свободных денег.

Собеседники в итальянском Минобороны сказали, что о приобретении американского оружия "не было разговоров". В то же время там призвали не воспринимать этот отказ как дистанцирование от поддержки Украины.

По словам тех же источников, единственные оборонные закупки у США, которые запланировала Италия – это истребители F-35.

Также отмечают, что пока итальянская сторона получила от НАТО только одно официальное предложение по американскому оружию для Украины, и это касается логистики.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Тогда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждал, что в проекте хотят принять участие Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.

По данным СМИ, Франция не будет участвовать. По словам источников в Париже, это связано прежде всего с видением президента Макрона, что Европа должна развивать собственный ОПК и становиться более самодостаточной.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас, комментируя предложение Дональда Трампа по продаже оружия через НАТО, призвала США "разделить бремя" военной помощи Украине.

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