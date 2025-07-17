Стефанішина підтвердила, що залишає уряд

Ольга Стефанішина, яка обіймала посаду віцепрем'єрки з питань європейської і євроатлантичної інтеграції та міністерки юстиції, підтвердила, що йде з уряду.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

"Після п'яти справді трансформаційних років я залишаю уряд з глибокою вдячністю. Служити Україні в цей історичний момент було найбільшою честю в моєму житті", – написала Стефанішина.

За її словами, за ці роки вдалося досягти того, що колись здавалося нездійсненною мрією.

"Україна стала країною-кандидатом, розпочала переговори про вступ та інституціоналізувала підтримку незворотного шляху до членства в НАТО. Ми також визначили стратегічні рамки для нової ери перетворень. І все це в умовах повномасштабної російської агресії", – зазначила вона.

Стефанішина також подякувала колегам-міністрам, партнерам в ЄС та НАТО.

Раніше цього дня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко прем'єр-міністром України.

Як повідомляла "ЄвроПравда", саме Юлія Свириденко висловила побажання, щоб координацією євроінтеграції опікувався її заступник у Мінекономіки, торговий представник України Тарас Качка.

Качка має тривалий досвід роботи на євроінтеграційному треку, вів переговори щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, але фокусувався переважно на торговельних питаннях.

Інтерв'ю Стефанішиної "Європейській правді" читайте тут: "Під час вступу до ЄС нам доведеться потренувати вміння не розчаровуватися".

Також читайте нещодавнє інтерв'ю Качки "Режим торгівлі з ЄС може стати ще більш вільним, однак контрольованим", присвячене торговельним переговорам з ЄС.