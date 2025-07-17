Стефанишина подтвердила, что покидает правительство

Ольга Стефанишина, которая занимала должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции, подтвердила, что уходит из правительства.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

"После пяти действительно трансформационных лет я покидаю правительство с глубокой благодарностью. Служить Украине в этот исторический момент было самой большой честью в моей жизни", – написала Стефанишина.

По ее словам, за эти годы удалось достичь того, что когда-то казалось несбыточной мечтой.

"Украина стала страной-кандидатом, начала переговоры о вступлении и институционализировала поддержку необратимого пути к членству в НАТО. Мы также определили стратегические рамки для новой эры преобразований. И все это в условиях полномасштабной российской агрессии", – отметила она.

Стефанишина также поблагодарила коллег-министров, партнеров в ЕС и НАТО.

Ранее в этот день Верховная Рада назначила Юлию Свириденко премьер-министром Украины.

Как сообщала "ЕвроПравда", именно Юлия Свириденко выразила пожелание, чтобы координацией евроинтеграции занимался ее заместитель в Минэкономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Качка имеет длительный опыт работы на евроинтеграционном треке, вел переговоры по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, но фокусировался преимущественно на торговых вопросах.

Интервью Стефанишиной "Европейской правде" читайте здесь: "При вступлении в ЕС нам придется потренировать умение не разочаровываться".

Также читайте недавнее интервью Качки "Режим торговли с ЕС может стать еще более свободным, однако контролируемым", посвященное торговым переговорам с ЕС.