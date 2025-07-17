Тараса Качку офіційно номінували на віцепрем’єра, відповідального за ЄС і НАТО

Дотепер торгового представника України Тараса Качку офіційно номінували на посаду віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить документ з номінаціями, поширений депутатом "Голосу" Ярославом Желєзняком.

У переліку запропонованих членів оновленого уряду Тараса Качку номінують на посаду віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції, яку досі обіймала Ольга Стефанішина. Раніше лунали припущення, що за ним залишать лише євроінтеграційний напрямок.

Ольга Стефанішина, яка на додачу до посади віцепрем’єра була міністеркою юстиції, підтвердила, що йде з уряду.

Одночасно президент Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про призначення Стефанішиної спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США.

За словами Зеленського, у цьому статусі Ольга Стефанішина працюватиме, "щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою", поки триває погодження її кандидатури на посаду посла з Вашингтоном.