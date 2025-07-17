Рада переназначила Сибигу главой МИД

Верховная Рада в четверг, 17 июля, в рамках утверждения нового правительства во главе с Юлией Свириденко переназначила на должность министра иностранных дел Андрея Сибигу.

О результатах голосования сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет "Европейская правда".

Как известно, за назначение нового правительства голосовали пакетом, однако должности министров иностранных дел и обороны рассматривались отдельно, поскольку их в парламент подает президент.

За переназначение Сибиги главой внешнеполитического ведомства проголосовал 271 депутат.

Писали, что в новом правительстве Тарас Качка займет должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Эту должность ранее занимала Ольга Стефанишина.

В этот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной спецуполномоченной главы государства по вопросам развития сотрудничества с США.