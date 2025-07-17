Джерела: Рада ЄС 18 липня не голосуватиме за 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Обговорення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії під час засідання Ради ЄС з загальних питань 18 липня заплановане в рамках розділу "Різне" (Any other business, AOB), що не передбачає голосування та прийняття рішення.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили дипломатичні джерела, включаючи топ-дипломата однієї з ключових держав ЄС.

Міністри ЄС не будуть голосувати за 18-й пакет санкцій проти Росії під час засідання Ради ЄС у закордонних справах 18 липня.

"Санкції проти Росії на вимогу кількох держав будуть обговорюватися в рамках пункту "Різне" порядку денного Ради ЄС з загальних питань завтра. Міністри обміняються думками, деякі висловлять своє занепокоєння щодо блокування 18-го пакета санкцій двома державами. Але остаточне рішення прийняте не буде", – заявив "Європейській правді' топ-дипломат.

Інший представник європейського дипкорпусу уточнив, що питання санкцій було винесене на Раду ЄС з загальних питань з ініціативи Німеччини та Швеції.

Топ-дипломат нагадав, що затвердження пакета санкцій за процедурою має відбутися на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper), який "може бути скликаний відразу, як тільки буде знайдено консенсус".

Після затвердження на Coreper, як тільки воно станеться, 18-й пакет санкцій може бути ухвалений Радою ЄС за письмовою процедурою, не виключив співрозмовник "Європейської правди".

Наразі Словаччина та Мальта продовжують блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ.

Як повідомляла "Європейська правда", під час засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у Брюсселі 16 липня посли держав ЄС знову не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Того ж дня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав лист президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому попросив про відтермінування голосування щодо 18-го пакета санкцій, поки вимоги Словаччини щодо російського газу не будуть виконані. Словаччина досі блокувала нові санкції, вимагаючи гарантій від Єврокомісії, що вона не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.

Мальта, наскільки відомо, має свої застереження щодо зниження "цінової стелі" на російську нафту.

Про те, скільки може тривати таке блокування санкцій з боку Братислави і за яких умов Фіцо готовий їх підтримати, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо між двох вогнів: чому Словаччина блокує санкції проти РФ і що хоче натомість.