Источники: Совет ЕС 18 июля не будет голосовать за 18-й пакет санкций ЕС против России

Обсуждение 18-го пакета санкций Европейского Союза против России во время заседания Совета ЕС по общим вопросам 18 июля запланировано в рамках раздела "Разное" (Any other business, AOB), что не предусматривает голосования и принятия решения.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили дипломатические источники, включая топ-дипломата одного из ключевых государств ЕС.

Министры ЕС не будут голосовать за 18-й пакет санкций против России во время заседания Совета ЕС по иностранным делам 18 июля.

"Санкции против России по требованию нескольких государств будут обсуждаться в рамках пункта "Разное" повестки дня Совета ЕС по общим вопросам завтра. Министры обменяются мнениями, некоторые выразят свое беспокойство относительно блокирования 18-го пакета санкций двумя государствами. Но окончательное решение принято не будет", – заявил "Европейской правде" топ-дипломат.

Другой представитель европейского дипкорпуса уточнил, что вопрос санкций "перекочевал" на Совет ЕС по общим вопросам по инициативе Германии и Швеции.

Топ-дипломат напомнил, что утверждение пакета санкций по процедуре должно состояться на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper), который "может быть созван сразу, как только будет найден консенсус".

После утверждения на Coreper, как только оно произойдет, 18-й пакет санкций может быть принят Советом ЕС по письменной процедуре, не исключил собеседник "Европейской правды".

Сейчас Словакия и Мальта продолжают блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ.

Как сообщала "Европейская правда", во время заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в Брюсселе 16 июля послы государств ЕС снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России.

В тот же день премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором попросил об отсрочке голосования по 18-му пакету санкций, пока требования Словакии по российскому газу не будут выполнены. Словакия до сих пор блокировала новые санкции, требуя гарантий от Еврокомиссии, что она не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году.

У Мальты, насколько известно, есть свои предостережения относительно снижения "ценового потолка" на российскую нефть.

О том, сколько может длиться такое блокирование санкций со стороны Братиславы и при каких условиях Фицо готов их поддержать, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.