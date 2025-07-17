МИД возмущен санкциями Венгрии против украинских военных чиновников

Министр иностранных дел Андрей Сибига раскритиковал решение Венгрии ввести санкции против трех украинских чиновников из-за якобы смерти венгра от действий ТЦК в Закарпатье.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Сибига написал на Х.

По словам главы МИД Украины, решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам "является необоснованным и абсурдным",

"Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ", – добавил Сибига.

В четверг стало известно, что Венгрия запретила въезд начальнику управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковнику Виталию Ткаченко), командующему войск Оперативного командования "Запад" (бригадному генералу Владимиру Шведюку) и директору Департамента мобилизации Министерства обороны Украины (полковнику Роману Юзвенко).

Такой шаг Будапешт связал со смертью своего гражданина в Закарпатье якобы из-за действий сотрудников ТЦК.

Украинская сторона отметила, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

В МИД Украины, в свою очередь, заявили, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.