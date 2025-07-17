Угорщина наклала санкції на українців, яких звинуватила у смерті угорця на Закарпатті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в четвер оголосив про заборону вʼїзду на територію його країни трьом українцям, на яких Будапешт поклав відповідальність за смерть угорського громадянина на Закарпатті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

На пресконференції після засідання змішаної економічної комісії Угорщини та Узбекистану Сійярто вперше назвав трьох українських посадовців, проти яких були запроваджені санкції.

Ідеться про начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ (полковника Віталія Ткаченка), командувача військ Оперативного командування "Захід" (бригадного генерала Володимира Шведюка) та директора Департаменту мобілізації Міністерства оборони України (полковника Романа Юзвенка).

Імовірно, саме цих трьох людей глава МЗС Угорщини мав на увазі напередодні, коли оголосив про наміри просити ЄС запровадити санкції проти України.

Окремо Сійярто нагадав, що Угорщина постачає Україні електроенергію і "сотні мільйонів кубометрів природного газу".

"Отже, Україна опинилася б у справді скрутному становищі, якби (українсько-угорські. – Ред.) відносини були заморожені", – зауважив він.

Нагадаємо, минулого тижня Угорщина викликала посла України, висловивши протест через загибель свого громадянина на Закарпатті нібито через дії працівників ТЦК.

Українська сторона зазначила, що загиблий був громадянином України, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

В МЗС України своєю чергою заявили, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.