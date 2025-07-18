Словаччина та Мальта обіцяють зняти вето з 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Словаччина та Мальта у четвер, 17 липня, повідомили Раду ЄС про те, що готові відмовитися від блокування 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили три дипломати ЄС на умовах анонімності.

Мальта та Словаччина не будуть ветувати 18-й пакет санкцій проти Росії.

"Стало відомо, що Мальту задовольнили запевнення Єврокомісії, що запропоновані нею санкції, які стосуються стелі ціни на російську нафту, є необхідними і будуть ефективними, а також не призведуть до збільшення тіньового флоту, який складає нечесну конкуренцію мальтійським танкерам", – розповів один зі співрозмовників "Європейської правди".

Тому, за його словами, Мальта готова зняти вето з 18-го пакета санкцій.

Щодо готовності Словаччини відмовитися від блокування, заявив особисто прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні увечері 17 липня.

"Ми отримали письмове зобов'язання Європейської Комісії, підписане її головою і схвалене всім складом ЄК. Вчора і сьогодні ми оголосили і підтвердили зміст і спосіб виконання цих гарантій… Буде контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій завтра", – наголосив він.

Як повідомляла "Європейська правда", обговорення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії було заплановане на п’ятницю, 18 липня, під час засідання Ради ЄС з загальних питань – але в рамках розділу "Різне" (Any other business, AOB), що не передбачає голосування та прийняття рішення.

Більше про передумови цих подій читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо між двох вогнів: чому Словаччина блокує санкції проти РФ і що хоче натомість.