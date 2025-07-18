НАТО засудив кібератаки Росії та підтвердив готовність до колективної відповіді

НАТО різко засудив кібердіяльність Росії, що загрожує безпеці держав-членів Альянсу.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на офіційну заяву.

У п’ятницю, 18 липня, Альянс висловив солідарність із Естонією, Францією, Великою Британією, США, Німеччиною та Чехією, які раніше публічно звинуватили російське ГРУ та підконтрольне йому хакерське угруповання APT 28 у атаках проти членів НАТО, України та інших країн.

У заяві підкреслюється, що ці атаки були спрямовані не лише на урядові установи, а й на операторів критичної інфраструктури в країнах Альянсу, зокрема в Румунії.

НАТО вважає такі дії частиною ширшої гібридної кампанії Кремля з дестабілізації союзників і підтримки агресивної війни проти України.

Альянс закликав Росію негайно припинити кібератаки та гібридні дії, підкресливши, що Москва ігнорує міжнародні правила відповідальної поведінки у кіберпросторі, до яких сама ж зобов’язувалася.

НАТО запевнив, що підтримка України – включно з кібердопомогою в межах Талліннського механізму – продовжиться.

Також Альянс наголосив, що готовий використовувати весь спектр можливостей для захисту від кіберзагроз і реагуватиме на них у визначений спосіб і час, відповідно до міжнародного права та спільно з партнерами, зокрема Європейським Союзом.

Звернемо увагу, цього ж дня Велика Британія повідомила про викриття операції російської військової розвідки, пов’язаної з використанням складного шкідливого програмного забезпечення для кібершпигунства.

16 липня писали, що правоохоронці понад десяти європейських держав, а також Канади і США здійснили спільну операцію, спрямовану проти масштабної мережі проросійських хакерів NoName057(16).