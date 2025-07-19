У Варшаві пройшла масова демонстранція проти міграції

У суботу, 19 липня, в центрі Варшави відбулася напружена акція протесту проти прийняття Польщею мігрантів.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Демонстрація стартувала біля Палацу культури і науки, зібравши учасників, серед яких була велика група футбольних вболівальників варшавської "Легії". Вони вигукували антиурядові гасла, спрямовані проти політики прем'єра Дональда Туска та його міграційного курсу.

Паралельно неподалік відбувалася менша акція об’єднання "Об'єднані проти расизму", спрямована проти ініціаторів антиіммігрантського маршу.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

Напруга зросла, коли учасники акції об’єднання "Об'єднані проти расизму" намагалися наблизитися до акції Конфедерації. Незабаром між групами протестувальників почалися словесні сутички. Поліція намагалася розділити натовп, але ситуація залишалася напруженою.

Після початку маршу антиіммігрантські активісти кілька разів зупинялися біля контрдемонстрацій, вигукуючи образливі гасла. В окремих моментах протестувальники почали кидати пляшки.

Поліція змушена була створювати нові кордони й викликати підкріплення.

Зазначається, що акції Конфедерації під гаслом "Стоп імміграції" одночасно проходять ще у близько 80 містах Польщі.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Після завершення поточного терміну 5 серпня очікується його продовження.

Варшава висловлювала готовність скасувати тимчасовий контроль на кордоні з Німеччиною, якщо остання теж піде на цей крок. Берлін, нагадаємо, зробив цей крок з початком роботи нового уряду, щоб завертати мігрантів.

Перед цим Польща відкинула пропозицію Німеччини про спільне патрулювання кордону.