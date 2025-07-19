В Варшаве прошла массовая демонстрация против миграции

В субботу, 19 июля, в центре Варшавы прошла напряженная акция протеста против приема Польшей мигрантов.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Демонстрация стартовала возле Дворца культуры и науки, собрав участников, среди которых была большая группа футбольных болельщиков варшавской "Легии". Они выкрикивали антиправительственные лозунги, направленные против политики премьера Дональда Туска и его миграционного курса.

Параллельно неподалеку проходила меньшая акция объединения "Объединенные против расизма", направленная против инициаторов антииммигрантского марша.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

Напряжение возросло, когда участники акции объединения "Объединенные против расизма" попытались приблизиться к акции Конфедерации. Вскоре между группами протестующих начались словесные столкновения. Полиция пыталась разделить толпу, но ситуация оставалась напряженной.

После начала марша антииммигрантские активисты несколько раз останавливались возле контрдемонстраций, выкрикивая оскорбительные лозунги. В отдельных моментах протестующие начали бросать бутылки.

Полиция вынуждена была создавать новые кордоны и вызывать подкрепление.

Отмечается, что акции Конфедерации под лозунгом "Стоп иммиграции" одновременно проходят еще в около 80 городах Польши.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. После истечения текущего срока 5 августа ожидается его продление.

Варшава выражала готовность отменить временный контроль на границе с Германией, если последняя тоже пойдет на этот шаг. Берлин, напомним, сделал этот шаг с началом работы нового правительства, чтобы возвращать мигрантов.

Перед этим Польша отвергла предложение Германии о совместном патрулировании границы.