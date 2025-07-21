61-річному поляку загрожує вʼязниця за образу українок

У місті Ратибор на південному заході Польщі затримали 61-річного чоловіка, який образив двох жінок через їхнє українське походження.

Про це, як пише "Європейська правда", в понеділок повідомила місцева поліція.

Інцидент стався ще минулого тижня в одній із крамниць Ратибора.

Чоловік образив касирку, яка його обслуговувала, викрикуючи образи через її українське походження, після чого звернувся з образливими словами до іншої продавчині – також української національності.

"61-річному чоловіку вже висунули звинувачення. Його подальшу долю вирішить суд. Йому загрожує покарання до 3 років позбавлення волі", – зазначили в поліції Ратибора.

Правоохоронці нагадали, що образа людей через їхнє національне, етнічне або расове походження в Польщі є злочином, який переслідується за законом.

Нагадаємо, минулого року сімох людей, звинувачених після смерті громадянина України у Вроцлавському центрі допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння, засудили до тюремного ув'язнення терміном від 1,5 до 5 років.

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