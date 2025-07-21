61-летнему поляку грозит тюрьма за оскорбление украинок

В городе Ратибор на юго-западе Польши задержали 61-летнего мужчину, который оскорбил двух женщин из-за их украинского происхождения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в понедельник сообщила местная полиция.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе в одном из магазинов Ратибора.

Мужчина оскорбил кассиршу, которая его обслуживала, выкрикивая оскорбления из-за ее украинского происхождения, после чего обратился с оскорбительными словами к другой продавщице – также украинской национальности.

"61-летнему мужчине уже предъявлено обвинение. Его дальнейшую судьбу решит суд. Ему грозит наказание до трех лет лишения свободы", – отметили в полиции Ратибора.

Правоохранители напомнили, что оскорбление людей из-за их национального, этнического или расового происхождения в Польше является преступлением, которое преследуется по закону.

Напомним, в прошлом году семерых человек, обвиняемых после смерти гражданина Украины во Вроцлавском центре помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения, приговорили к тюремному заключению сроком от 1,5 до 5 лет.

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