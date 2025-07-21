Румунія купує ізраїльські системи ППО за понад 2 млрд євро

Румунія підписала з ізраїльським виробником зброї Rafael Advanced Defense Systems рамкову угоду про купівлю систем протиповітряної оборони на суму понад 2 мільярди євро.

Про це в понеділок оголосило Міністерство національної оборони Румунії, пише "Європейська правда".

Рамкова угода передбачає підписання трьох контрактів, за якими буде придбано зокрема шість інтегрованих систем ППО малої і дуже малої дальності SHORAD-VSHORAD.

Румунія також отримає засоби для навчання своїх військових, а також логістичну підтримку та боєприпаси.

"Рамкова угода буде реалізовуватися протягом 7 років, перші 2 системи VSHORAD будуть поставлені протягом 3 років після підписання першого наступного контракту", – додали в румунському Міноборони.

Мета угоди полягає в оновленні засобів протиповітряної оборони на озброєнні румунської армії, здатних збивати зокрема дрони та крилаті ракети.

Минулого тижня, нагадаємо, Німеччина і Румунія домовились про поглиблення стратегічного партнерства в галузі оборони і безпеки.

Крім того, за даними ЗМІ, Міністерство оборони Румунії починає перемовини з Україною про спільне виробництво БПЛА, які могли б також експортуватися в інші країни Європи.