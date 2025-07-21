Румыния покупает израильские системы ПВО за более 2 млрд евро

Румыния подписала с израильским производителем оружия Rafael Advanced Defense Systems рамочное соглашение о покупке систем противовоздушной обороны на сумму более 2 миллиардов евро.

Об этом в понедельник объявило Министерство национальной обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

Рамочное соглашение предусматривает подписание трех контрактов, по которым будут приобретены, в частности, шесть интегрированных систем ПВО малой и очень малой дальности SHORAD-VSHORAD.

Румыния также получит средства для обучения своих военных, а также логистическую поддержку и боеприпасы.

"Рамочное соглашение будет реализовываться в течение 7 лет, первые 2 системы VSHORAD будут поставлены в течение 3 лет после подписания первого следующего контракта", – добавили в румынском Минобороны.

Цель соглашения заключается в обновлении средств противовоздушной обороны на вооружении румынской армии, способных сбивать, в частности, дроны и крылатые ракеты.

Напомним, на прошлой неделе Германия и Румыния договорились об углублении стратегического партнерства в области обороны и безопасности.

Кроме того, по данным СМИ, Министерство обороны Румынии начинает переговоры с Украиной о совместном производстве БПЛА, которые могли бы также экспортироваться в другие страны Европы.