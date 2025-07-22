Мерц: Германия ждет решения США о замене Patriot для поставок Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна пока не получила подтверждения сроков, когда США смогут передать Берлину системы Patriot на замену тем, которые отправят для Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, пишет "Европейская правда".

Во время пресс-конференции немецкий канцлер заявил, что правительство США взяло на себя общее обязательство передать системы Patriot Германии и Европейскому Союзу, чтобы они могли затем поставить существующие системы Patriot Украине.

"Мы передадим, и мы получим замену. Но эта замена еще не была фактически закуплена. В настоящее время продолжаются переговоры с правительством США о том, откуда будет походить замена", – сказал он.

Мерц добавил, что теперь министры обороны должны согласовать детали.

Тогда же Стёре подтвердил намерения профинансировать покупку зенитно-ракетного комплекса Patriot для Украины.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявил, что Германия и США достигли договоренности о предоставлении Украине пяти ЗРК Patriot.

По данным СМИ, Германия и США приблизились к финальной договоренности о поставках ЗРК Patriot Украине.