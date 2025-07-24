У Болгарії дозволять брати участь у засіданнях суду онлайн

Болгарський парламент схвалив у другому читанні зміни до Адміністративно-процесуального кодексу, які вперше дозволять брати участь у судовому засіданні за допомогою відеоконференції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Відповідно до ухвалених парламентом Болгарії змін, суди зможуть ухвалювати рішення про участь однієї зі сторін процесу онлайн з міркувань безпеки або інших важливих причин.

Міністр юстиції Болгарії Георгій Георгієв заявив, що цей крок забезпечить швидкість та процесуальну економію.

"Завдяки відеоконференційному зв'язку є можливість, замість того щоб подорожувати, з'явитися в відповідному окружному суді, в якому було розглянуто справу в першій інстанції, і за допомогою відеоконференційного зв'язку суддя в Софії може переконатися, що це ті самі сторони, і продовжити розгляд справи", – пояснив він.

Своїм рішенням парламент Болгарії також запровадив обовʼязкову електронну комунікацію громадян із судом, що, за словами Георгієва, дозволить уникнути випадків ігнорування надісланих поштою викликів до суду.

Нагадаємо, у 2023 році зростання напруженості в парламенті змусило парламент Албанії перенести засідання в онлайн-режим, що викликало протести опозиції.

У 2020-му нідерландський журналіст отримав доступ до конфіденційної відеоконференції міністрів оборони країн ЄС завдяки інформації, опублікованій в акаунті міністра оборони Нідерландів в Twitter.