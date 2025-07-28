Ердоган сподівається на новий раунд переговорів Україна-РФ, який "завершить війну"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що найближчим часом будуть організовані переговори між Україною та РФ, результатом яких стане припинення війни.

Про це він заявив по завершенню засідання турецького уряду, його заяву наводить Milliyet.

У контексті переговорів між Україною та РФ, що проходили у Стамбулі, Ердоган зазначив, що Туреччина активізувала свої зусилля з мирної дипломатії.

"З першого дня ми дотримуємося збалансованої, справедливої та мирної політики у війні між Росією та Україною", – сказав він.

Турецький президент наголосив, що розв’язана РФ війна має завершитись, а також висловив готовність організувати зустріч Україна-РФ на рівні глав держав.

"Щире бажання Туреччини полягає в тому, щоб так само, як переговорний стіл був накритий в Стамбулі, в недалекому майбутньому в Туреччині був організований стіл для переговорів про мир, і ця кривава війна закінчилася", – додав Ердоган.

Як відомо, у Стамбулі в середу, 23 липня, відбулась уже третя зустріч представників України та Росії, спрямована на пошук "мирного врегулювання". Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.

На брифінгу за підсумками зустрічі позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз заявив, що українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.