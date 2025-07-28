Эрдоган надеется на новый раунд переговоров Украина-РФ, который "завершит войну"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в ближайшее время будут организованы переговоры между Украиной и РФ, результатом которых станет прекращение войны.

Об этом он заявил по завершении заседания турецкого правительства, его заявление приводит Milliyet.

В контексте переговоров между Украиной и РФ, которые проходили в Стамбуле, Эрдоган отметил, что Турция активизировала свои усилия по мирной дипломатии.

"С первого дня мы придерживаемся сбалансированной, справедливой и мирной политики в войне между Россией и Украиной", – сказал он.

Турецкий президент подчеркнул, что развязанная РФ война должна закончиться, а также выразил готовность организовать встречу Украина-РФ на уровне глав государств.

"Искреннее желание Турции заключается в том, чтобы так же, как переговорный стол был накрыт в Стамбуле, в недалеком будущем в Турции был организован стол для переговоров о мире, и эта кровавая война закончилась", – добавил Эрдоган.

Как известно, в Стамбуле в среду, 23 июля, состоялась уже третья встреча представителей Украины и России, направленная на поиск "мирного урегулирования". Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй – 2 июня.

На брифинге по итогам встречи внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз заявил, что украинская сторона во время встречи с российской делегацией в Стамбуле снова предложила провести встречу на уровне лидеров в течение августа.