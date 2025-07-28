У Польщі відкрили провадження проти поліцейського через погрози українському таксисту

39-річного співробітника Центрального слідчого управління поліції Польщі притягнуть до відповідальності за погрози на адресу українського таксиста.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Інцидент стався в ніч проти суботи в місті Радом, що в центральній Польщі. У поліції розповіли, що пасажир таксі, який був напідпитку, погрожував водієві українського походження.

Пасажиром виявився 39-річний співробітник Центрального слідчого управління поліції Польщі.

"Зі встановлених фактів випливає, що образи та погрози на адресу українця були на національному ґрунті", – стверджують у поліції Радома.

Поліцейського затримали і протримали у слідчому ізоляторі, після чого йому було висунуто звинувачення в погрозах, що караються законом, та заборонили наближатися до потерпілого.

За погрози чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 3 років, але у прокуратурі Радома, яка веде справу, не виключають розширення звинувачень до погроз на національному ґрунті, за які передбачене суворіше покарання.

Тим часом Центральне слідче управління поліції розпочало внутрішню перевірку через інцидент.

Раніше повідомлялось, що в місті Ратибор на південному заході Польщі затримали 61-річного чоловіка, який образив двох жінок через їхнє українське походження.

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